Два человека погибли при пожаре в деревне под Новгородом

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 июня. /ТАСС/. Тела двух погибших при пожаре в деревне Холынья Новгородского района Новгородской области обнаружили спасатели после ликвидации возгорания. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новгородской области.

Пожар произошел в ночь на пятницу, 11 июня. В результате три частных жилых дома полностью уничтожены огнем.

"В 01:35 - ликвидация открытого горения. В 03:29 обнаружены двое погибших, личности устанавливаются. Полностью ликвидировать пожар удалось в 05:47", говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, от огня удалось спасти два жилых дома. Причина пожара устанавливается. На ликвидации работали 22 человека и восемь единиц техники.