В Челябинске полиция возбудила дело о ДТП, в котором один человек погиб, пять травмированы

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июня. /ТАСС/. В Челябинске полиция возбудила дело о нарушении правил дорожного движения. Накануне вечером в городе произошло столкновение пяти автомобилей. Травмы получили четыре ребенка и один взрослый, еще один человек погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Челябинской области.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 "Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека" УК РФ по факту массовой аварии на улице Дзержинского в Челябинске. Обстоятельства устанавливаются. Водителю, причастному к совершению ДТП, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказали в пресс-службе.

По данным ГИБДД, авария произошла в 17:00 (15:00 мск) 10 июня на пересечении улиц Джержинского и Барбюса. Водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на бордюрный камень. После продолжил движение на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилями Lada Granta, Renault Sandero, Skoda, Nissan. В результате ДТП пассажир автомобиля Lada Granta (женщина 1987 года рождения) от полученных травм погибла на месте происшествия, пассажир автомобиля Lada Granta (женщина 1988 года рождения) получила множественные травмы, ее госпитализировали. Также травмы получили четыре несовершеннолетних пассажира автомобиля Lada Granta (2011, 2013 и 2010 годов рождения).