Мужчина получил огнестрельное ранение в ходе конфликта на юго-западе Москвы

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Конфликт со стрельбой произошел на улице Академика Волгина на юго-западе Москвы, в результате чего мужчина получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Около 03:00 в отдел полиции по району Коньково поступила телефонограмма из медицинского учреждения о доставлении к ним 37-летнего мужчины с травами, полученными в ходе конфликта. Предварительно установлено, что около 01:00 на улице Академика Волгина, дом 14, у пострадавшего мужчины произошел конфликт с двумя неизвестными, в ходе которого один из его оппонентов, предположительно, из травматического пистолета нанес ему ранения, после чего злоумышленники с места происшествия скрылись", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства конфликта, принимаются меры для установления и розыска неизвестных. Проводится проверка.