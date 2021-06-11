Тюменского грибника оштрафовали почти на 800 тыс. рублей за сгоревший по его вине лес

ТЮМЕНЬ, 11 июня. /ТАСС/. Грибник в Тюменской области выплатит более 770 тыс. рублей за уничтоженный и поврежденный лес на площади 7,9 га в результате неосторожного обращения с огнем, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в пятницу.

"Армизонский районный суд Тюменской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 64-летнего жителя села Раздолье Армизонского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 261 УК РФ ("Уничтожение и повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, с причинением крупного ущерба"). Суд назначил подсудимому девять месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы условно с испытательным сроком год и шесть месяцев. Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры района и взыскал с осужденного в пользу регионального департамента лесного комплекса всю сумму причиненного ущерба", - говорится в сообщении.

Установлено, что днем 15 октября 2020 года сельский житель отправился в лес за опятами. Вечером он развел костер и пошел за валежником, от костра загорелась сухая трава, затем огонь перекинулся на сосны. 18 октября грибник собирал грузди и решил заночевать в лесу, перед сном разведя огонь. Утром мужчина проснулся от сильного задымления и покинул место происшествия.

В результате двух пожаров были уничтожены и повреждены сосны на площади 7,9 га. Общий размер ущерба, причиненного природе, составил более 770 тыс. рублей.