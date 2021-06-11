В Москве арестовали подозреваемого в разглашении гостайны сотрудника СИЗО-8

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудник следственного изолятора № 8 Подмосковья Роман Алексеенко, задержанный на территории торгового центра в Котельниках по подозрению в разглашении государственной тайны, арестован по делу о превышении должностных полномочий. Как уточнил ТАСС источник в силовых структурах, Алексеенко уволен со службы.

"По результатам проверки в отношении Алексеенко Романа Юрьевича было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Он уволен со службы и арестован одним из столичных судов", - сказал собеседник агентства. Детали уголовного дела источник не привел.

В пресс-службе Бабушкинского суда Москвы ТАСС уточнили, что Алексеенко арестован до 3 августа.

Роман Алексеенко был задержан сотрудниками управления собственной безопасности ФСИН России в начале июня в ходе оперативно-разыскных мероприятий на автомобильной стоянке, расположенной на территории крупного торгового центра в Котельниках. Изначально в отношении него была назначена проверка о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ ("Разглашение государственной тайны"), у него был изъят магнитный носитель информации, который, по предварительным данным следствия, он собирался передать лицам, не имеющим доступа к гостайне. По словам источника ТАСС, изъятый у него магнитный носитель был направлен на экспертизу.

Позднее дело было возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства"). Санкция статьи предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы.

Официальными комментариями органов следствия и ФСИН России ТАСС пока не располагает.