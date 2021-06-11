В Москве 11 бывших полицейских отправлены в колонию за грабеж и взятки

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил 11 бывших полицейских к длительным срокам лишения свободы за грабеж под видом оперативных мероприятий, получение взяток и превышение полномочий. Об этом ТАСС сообщила в пятницу представитель Главного следственного управления СК по Москве.

"Суд признал 11 бывших сотрудников столичной полиции и двух их соучастников, не являвшихся государственными служащими, виновными в грабеже, получении взятки в особо крупном размере, превышении должностных полномочий и краже. Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет и 8 месяцев до 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом от 3 млн до 8 млн рублей", - сказала Иванова.

В марте 2016 года обвиняемые узнали о наличии у жителя Москвы необработанного камня янтаря и решили его похитить. "Под видом проведения оперативно-разыскных мероприятий они прибыли в бизнес-парк "Румянцево" и применили физическую силу и спецсредства в отношении потерпевшего, потребовав передать им в качестве взятки около 4 кг янтаря и 200 тыс. рублей", - сообщила Иванова. В противном случае они угрожали привлечь бизнесмена к уголовной ответственности. Мужчина согласился на их требования. При этом при обыске автомобиля предпринимателя полицейские похитили 200 тыс. рублей.

В августе того же года они совершили аналогичное преступление в отношении еще одного генерального директора коммерческой организации, потребовав 1,5 млн рублей за его непривлечение к уголовной ответственности. Также они похитили янтарь стоимостью не менее 2 млн рублей и денежные средства в сумме более 700 тыс. рублей.

По словам Ивановой, во время расследования оказывалось активное противодействие следствию. Ночью 19 марта 2018 года родной брат одного из обвиняемых, занимавший должность министра правительства Тверской области, Виктор Шафорост и трое его сообщников вблизи жилого дома по Харьковскому проезду в Москве сожгли автомобиль одного из потерпевших по делу. "Следователям удалось собрать доказательства, изобличающие вину всех фигурантов", - отметила представитель СК. Следователи допросили более 60 свидетелей, провели более 50 сложных судебных экспертиз, выводы которых позволили установить причастность всех соучастников к преступлениям. Объем уголовного дела составил 177 томов.