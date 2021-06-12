Сотрудники таможни задержали контрабандиста, поставлявшего в Москву наркотики

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Задержан мужчина, купивший в Испании за биткойны наркотики и психотропное вещество. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской таможни.

"Сотрудники Московской таможни выявили контрабандный канал поставок в столичный регион психотропных веществ в международных почтовых отправлениях. Преступники оплачивали заказ через биткойн-кошелек. В посылке из Испании вместе со сладостями таможенники обнаружили 352 таблетки наркотика кодеина и психотропного вещества алпразолам общей массой около 100 гр", - сказали в ведомстве.

Получатель поставки в Москве, гражданин России, задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Таможенники отметили, что изъятые вещества предназначались для продажи в местах досуга молодежи.