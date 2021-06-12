Подтопленное село полностью освободилось от воды на Камчатке

ТАСС, 12 июня. Вода полностью ушла из подтопленного ранее села Аянка на Камчатке, подтопления сохраняются еще в двух поселениях. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"Так, в селе Аянка от воды освободились все подтопленные дома и придомовые территории, уровень воды в реке за минувшие сутки снизился на 30 сантиметров. Личный состав Камчатского спасательного центра МЧС России помогает в восстановлении транспортного доступа к вертолетной площадке в селе. Также, совместно с представителями местной администрации, спасатели осуществляют подворовые обходы и оказывают адресную помощь населению", - говорится в сообщении.

Уровень реки Пенжина в окрестностях села Аянка снизился с 852 до 841 см. Опасной отметкой считается 950 см.

Уровень этой же реки в окрестностях села Слаутное снизился с 951 до 946 см. В селе остаются подтопленными 33 придомовые территории, 10 жилых домов, а также территории водозабора, трансформаторной подстанции, котельной, водонапорной башни, пожарного поста, вертолетной площадки, отрезан от села водой один из районов населенного пункта. Уровень воды в реке Энычаваям в окрестностях села Таловка не изменился и составляет 341 см, подтопленными остаются восемь жилых домов. Уровень опасного явления для реки - 420 см.

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, пик прохождения весенне-летнего половодья на реках Пенжинского района придется на 10-15 июня. Прогнозируется, что уровни воды будут выше среднемноголетних значений. В связи с этим возможно дальнейшее подтопление территорий сел Слаутное и Аянка.

Ранее за два дня, 9 и 10 июня, в село Каменское из сел Слаутное и Аянка эвакуировали 62 человека, из них 31 ребенок. Часть людей поселили у родственников, для остальных развернут пункт временного размещения.

Аэромобильная группировка спасателей в количестве 15 человек работает в Пенжинском районе с 8 июня. С собой у них имеется все необходимое для оказания помощи населению: моторные лодки, аварийно-спасательные инструменты, а также другое оборудование, которое может потребоваться в случае ухудшения ситуации. Помимо эвакуации и оказания адресной помощи населению, спасатели продолжают мониторить паводковую обстановку, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов.