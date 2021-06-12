Подросток устроил ДТП в Тобольске, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД

ТЮМЕНЬ, 12 июня. /ТАСС/. Тринадцатилетний подросток устроил ДТП в Тобольске Тюменской области, попытавшись скрыться от погони сотрудников ГИБДД. В результате пострадал он и два его пассажира. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

"В Тобольске <…> на перекрестке улиц Алябьева и Дзержинского водитель "десятки" не справился с управлением, и машина въехала в плиту на обочине дороги. <…> Сотрудники ГИБДД выяснили, что за рулем Lada находился 13-летний подросток, рядом с ним на переднем сиденье ехал 14-летний пассажир, а на заднем сиденье - 41-летний дядя несовершеннолетнего водителя, мужчина был пьян", - говорится сообщении. Уточняется, что водитель и двое пассажиров машины получили, по предварительным данным, травмы лица, а несовершеннолетний пассажир - травму пальца.

В ведомстве пояснили, что подросток устроил ДТП, уходя от погони сотрудников ГИБДД: наряд ДПС нес службу, когда с улицы Чехова резко выехал ВАЗ-21010. На требование полицейских снизить скорость и остановиться водитель не прореагировал, поехав дальше. Автоинспекторы стали преследовать автомобиль. В результате, не справившись с управлением, 13-летний водитель въехал в плиту на обочине дороги.

"Сотрудники ГИБДД уточняют, где и у кого подросток взял автомобиль", - отметили в ведомстве.