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В Пермском крае загорелся швейный цех в ИК-9

Площадь пожара составила 750 кв. м

ПЕРМЬ, 12 июня. /ТАСС/. Здание швейного цеха загорелось на территории исправительной колонии № 9 в Соликамске в Пермском крае. Площадь пожара составила 750 кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ ФСИН по региону.

"Днем 12 июня на производственном участке исправительной колонии № 9 произошло возгорание в здании швейного цеха. В кратчайшие сроки возгорание было ликвидировано. Общая площадь пожара составляла порядка 750 кв. м", - сообщил собеседник агентства.

В результате пожара погибших и пострадавших нет. Учреждение функционирует в штатном режиме, необходимость в эвакуации отсутствует. В настоящее время в колонии проводится служебная проверка для выяснения причин случившегося.

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