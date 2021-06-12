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Туристический автобус с детьми загорелся на Ставрополье

В результате происшествия никто не пострадал

СТАВРОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Туристический автобус из Пятигорска загорелся во время поездки на Ставрополье. В салоне находились 29 детей, в ходе происшествия никто не пострадал, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Произошло возгорание в моторном отсеке туристического автобуса. Возгорание ликвидировано. Автобус двигался по маршруту город Пятигорск - станица Советская. В автобусе находилось 34 человека, из них 29 детей, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, пассажиры отправлены резервным автобусом к месту назначения.

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