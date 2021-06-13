Прокуратура начала проверку после обрушения площадки с туристами под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 13 июня. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку после обрушения смотровой площадки с туристами в поселке Краснолесье в Нестеровском городском округе Калининградской области, где пострадали два человека. Об этом сообщила в воскресенье прокуратура области.

"По данному факту прокуратурой Нестеровского района незамедлительно организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, в момент происшествия на рухнувшей площадке находилась группа туристов из 27 человек. Двое пострадавших госпитализированы, им оказана медицинская помощь.

Как сообщили ранее ТАСС в администрации Нестеровского городского округа, инцидент произошел в субботу в 13:47 по местному времени (14:47 мск) на смотровой площадке "Виштынецкая возвышенность". Туристы находились на деревянной площадке, когда она, не выдержав нагрузки, провалилась под ними. Двое пострадавших были доставлены в больницу скорой медицинской помощи в Калининграде, остальные получили ушибы. Детей среди находившихся на рухнувшей площадке не было. Вся туристическая группа прибыла в Краснолесье из Калининграда.

Директор Виштынецкого эколого-исторического музея Алексей Соколов на своей странице в Facebook сообщил, что площадка закрыта и будет демонтирована. Он также принес извинения всем, кого коснулся инцидент.