Журналистку Самусик освободили из полиции после задержания за акцию на Красной площади

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Полицейские отпустили из изолятора временного содержания журналистку издания SOTA Нику Самусик после стрельбы на Красной площади. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Сергей Тельнов.

"В настоящее время Самусик отпустили из полиции под обязательство о явке", - сказал он.

Ника Самусик проходит подозреваемой по делу о хулиганстве вместе с акционистом Павлом Крисевичем. Он на Красной площади произвел два выстрела в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий в себя. Как ранее сообщил адвокат, у его подзащитного изъяли мобильный телефон и охолощенный пистолет Р-411. Крисевичу предъявлено обвинение, он арестован Таганским судом Москвы до 11 августа.

Крисевич ранее был дважды подвергнут административному аресту за свои акции: он забрался в сферу из колючей проволоки на Арбате и выкрикивал лозунги политического содержания, а в ноябре прошлого года на Лубянке сымитировал распятие. После этих акций он был отчислен из Российского университета дружбы народов.