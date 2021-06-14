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В ДТП на Кубани погиб один человек, еще четверо пострадали

Среди пострадавших двое детей

КРАСНОДАР, 14 июня. /ТАСС/. Столкновение трех автомобилей произошло в Усть-Лабинском районе на Кубани, в результате ДТП погиб один из водителей, пострадали четверо, включая двоих детей, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю в понедельник.

"По предварительным данным, на автодороге Краснодар - Кропоткин 20-летний водитель автомобиля "Лада Приора" не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Nissan, который от столкновения допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen от полученных травм скончался на месте. Пострадали водитель автомобиля Volkswagen и четыре его пассажира, среди которых двое несовершеннолетних трех и 13 лет", - говорится в сообщении ведомства, уточняется, что по факту ДТП проводится проверка.

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