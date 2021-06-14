Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии на автогонках в Австралии

СИДНЕЙ, 14 июня. /ТАСС/. Один человек погиб и еще двое получили травмы в результате инцидента, произошедшего в понедельник во время автомобильных гонок в городе Алис-Спрингс в Австралии. Как сообщила полиция Северной территории страны, одна из гоночных машин влетела в группу зрителей в 35 км от финишной линии.

"Полиция получила сообщение о том, что группа зрителей была сбита автомобилем, ехавшим на высокой скорости по гоночной трассе в пустыне Финк в 35 км от линии финиша. Один из зрителей - 60-летний мужчина - скончался на месте происшествия. Еще один мужчина из числа зрителей и 50-летняя женщина, находившаяся внутри автомобиля, получили травмы", - указано в сообщении стражей порядка.

На месте происшествия работает следственная группа, которая изучает обстоятельства произошедшего.

В федерации мотоспорта Австралии сообщили, что намерены "вместе с оргкомитетом соревнования Finke Desert Race провести собственное расследование причин произошедшего". "Разумеется, мы окажем всю возможную помощь и полное содействие всем государственным органам в соответствующем расследовании, а также гарантируем поддержку всем участникам гонок, зрителям и официальным лицам, так или иначе связанным с произошедшим на мероприятии", - отметили в пресс-службе федерации.