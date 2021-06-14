Шесть человек доставили в больницу после ДТП в Удмуртии

ТАСС, 14 июня. Медики доставили шесть человек в больницу после дорожной аварии в Удмуртии, сообщило ГУ МЧС региона в понедельник.
"Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Сарапульском районе. В момент столкновения в двух легковых автомобилях находились семь человек, из них трое детей, шесть человек доставлены в больницу для дальнейшего медицинского осмотра и принятия решения о госпитализации", - говорится в распространенном сообщении.
Уточняется, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции для выяснения всех причин и обстоятельств произошедшего.