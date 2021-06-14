{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шесть человек доставили в больницу после ДТП в Удмуртии

ДТП произошло в Сарапульском районе

ТАСС, 14 июня. Медики доставили шесть человек в больницу после дорожной аварии в Удмуртии, сообщило ГУ МЧС региона в понедельник.

"Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Сарапульском районе. В момент столкновения в двух легковых автомобилях находились семь человек, из них трое детей, шесть человек доставлены в больницу для дальнейшего медицинского осмотра и принятия решения о госпитализации", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции для выяснения всех причин и обстоятельств произошедшего.

Теги
РоссияУдмуртия
Вагоны грузового поезда сошли с путей в Волгоградской области
Движение на участке Арчеда - Алексиково приостановлено
Читать полностью