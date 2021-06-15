Пожар на углеобогатительной фабрике в Кузбассе полностью ликвидировали

КЕМЕРОВО, 15 июня. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на обогатительной угольной фабрике "Березовская" (входит в состав Промышленно-металлургического холдинга, ПМХ), где утром во вторник произошел крупный пожар и погиб один человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пожар ликвидирован на площади 2 тыс. кв. м", - рассказали в пресс-службе. На месте от МЧС работали свыше 70 человек и более 20 единиц техники.

По данным Министерства угольной промышленности Кузбасса, на предприятии проводился ремонт и фабрика временно не работала, в это время произошло возгорание реагента в основном цехе обогащения. Были эвакуированы 38 человек, еще одна сотрудница после начала возгорания спустилась с кабины мостового крана, но покинуть помещение цеха не смогла. Медики констатировали ее смерть. В пресс-службе ПМХ ТАСС уточнили, что семье погибшей будет оказана материальная помощь.

Прокуратурой Кузбасса организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Центральная обогатительная фабрика (ЦОФ) "Березовская" входит в состав Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ). Предприятие ведет переработку коксующегося угля и выпускает концентрат для производства металлургического кокса. Крупнейшим потребителем фабрики является входящий в холдинг кемеровский завод "Кокс".