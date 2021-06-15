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СК возбудил уголовное дело после пожара на углеобогатительной фабрике в Кузбассе

По версии следствия, в цехе обогащения загорелись химикаты

КЕМЕРОВО, 15 июня. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено в Кузбассе после женщины при пожаре на обогатительной угольной фабрики "Березовская", сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

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"15 июня поступило сообщение об обнаружении во время тушения пожара в цехе обогатительной фабрики в городе Березовском тела 58-летней крановщицы. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в цехе обогащения, где находилось более 70 человек, произошло возгорание химикатов. Работники были эвакуированы, во время ликвидации пожара было обнаружено тело одной из сотрудниц предприятия. Причина смерти будет установлена в ходе экспертизы, также следствием будет изучено, как на предприятии соблюдались требования безопасности. Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура Кузбасса, также ведомство проводит собственную проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. В компании заявили о готовности оказать материальную помощь семье погибшей.

Центральная обогатительная фабрика (ЦОФ) "Березовская" входит в состав Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ). Предприятие ведет переработку коксующегося угля и выпускает концентрат для производства металлургического кокса. Крупнейшим потребителем фабрики является входящий в холдинг кемеровский завод "Кокс".

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