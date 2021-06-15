Борт Тюмень - Санкт-Петербург вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика

ТЮМЕНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Самолет, вылетевший из Тюмени в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика неисправности автопилота. Об этом сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

"15 июня в аэропорту Рощино произошел возврат регулярного рейса N528, вылетевшего в 08:01 местного времени по маршруту Тюмень - Санкт-Петербург. Командир экипажа сообщил о срабатывании датчика неисправности автопилота и радиоэлектронного оборудования, после чего принял решение о посадке в аэропорту вылета. Воздушное судно Boeing 737 произвело посадку в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что после замены борта вылет совершили в 11:45. На рейс зарегистрировали 108 пассажиров, в том числе девять детей. По данному факту транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

В пресс-службе уральского следственного управления на транспорте СК РФ сообщили, что по факту вынужденной посадки организовали процессуальная проверка. Первоначальными проверочными мероприятиями установили, что примерно в 09:14 по местному времени в аэропорту Рощино совершил вынужденную посадку самолет Boeing авиакомпании "ЮТэйр", вылетевший в Санкт-Петербург, в связи с неполадкой одного из датчиков на борту воздушного судна. Следователи в рамках доследственной проверки выясняют причины и обстоятельства вынужденной посадки самолета.