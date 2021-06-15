Прокуратура потребовала ужесточить приговор экс-вице-губернатору Петербурга Оганесяну

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал жалобы на приговор бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Марату Оганесяну о получении взятки при строительстве стадиона и другим фигурантам данного дела. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга, прокуратура сочла приговор в 5,5 года лишения свободы для Оганесяна слишком мягким.

"Прокуратура жалуется на мягкость приговора и просит Санкт-Петербургский городской суд ужесточить наказание Оганесяну", - говорится в сообщении.

Также прокуратура требует ужесточить наказание бывшему заместителю председателя комитета по строительству Петербурга Александру Янчику, которого ранее суд приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, руководителю организации "Стройэлектромонтаж-5" (СЭМ-5) Василию Сливкину и его сын Кириллу Сливкину, а также сотруднику данной организации Николаю Хрипунову.

При этом адвокаты подали жалобы и свои представления на них. В частности, защита Оганесяна просит суд оставить приговор для него без изменений. Адвокат Янчика просит смягчить приговор подзащитному и изменить колонию строгого режима на общий режим. Защита Хрипунова просит его оправдать.

Приговор Оганесяну и фигурантам дела

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в мае приговорил бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна к пяти годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу в 20 млн рублей по делу о получении взятки при строительстве стадиона на Крестовском острове, где проходят матчи чемпионата Европы по футболу. Оганесян свою вину признал и раскаялся в содеянном. Суд учел ряд смягчающих обстоятельств и зачел ему срок содержания под стражей в СИЗО до приговора. В изоляторе Оганесян до приговора находился с ноября 2016 года. Обвинение ранее на суде просило для Оганесяна 16 лет лишения свободы и 60 млн рублей штрафа.

Экс-зампреда комитета по строительству Петербурга Александра Янчика суд приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере пяти млн рублей. Обвинение при этом ранее просило для Янчика 14 лет колонии и штраф в размере 60 млн рублей.

Также по делу проходили руководитель компании "Театрально-декорационные мастерские" (ТДМ) Владимир Халиф и фактический руководитель ТДМ Григорий Попов, финансист этой же организации Елена Ковалева, директор фирмы "Стейдж Технолоджи Констракшн" Артем Куспиц, руководитель организации СЭМ-5 Василий Сливкин и его сын Кирилл Сливкин, сотрудник СЭМ-5 Николай Хрипунов. Из них суд назначил реальное наказание только Василию Сливкину в виде лишения свободы на срок в четыре года и шесть месяцев. Остальные фигуранты получили штрафы: Халиф - 800 тыс. рублей, Ковалева - в 900 тыс. рублей, Куспиц - 800 тыс. рублей, Попов - 1,2 млн рублей. Однако от уплаты штрафа их освободили из-за истечения сроков давности. Кириллу Сливкину также назначили штраф 300 тыс. рублей, а Хрипунову - 2,8 млн рублей.

Обвинение считало, что Оганесян и Янчик весной 2014 года получили от Попова взятку в 28 млн рублей за содействие на заключение контракта на поставку табло для стадиона. Также следователи установили, что Оганесян получил еще одну взятку в 20 млн рублей от Василия Сливкина за содействие в заключении контракта на освещение стадиона.

Обвинение также полагало, что Янчик и Оганесян создали организованную преступную группу (ОПГ) для совершения данных коррупционных преступлений, однако суд пришел к выводу, что ОПГ они не создавали. Янчика и Оганесяна обвиняли в крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ), считав, что они похитили 50 млн рублей из средств контракта на табло для стадиона. Но суд счел, что данную статью нужно исключить из обвинения.