Суд на Кубани отклонил жалобу на арест экс-директора "Открытой России" Пивоварова

КРАСНОДАР, 15 июня. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд отказал в удовлетворении жалобы стороны защиты экс-директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, обвиняемого по делу о деятельности нежелательной организации, на избранную ранее в отношении него на время следствия меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Первомайский районный суд Краснодара 2 июня удовлетворил ходатайство следователей об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Пивоварова по обвинению в осуществлении им деятельности нежелательной организации, его арестовали до 31 июля. При избрании меры суд обратил внимание на то, что Пивоваров был задержан в самолете при попытке вылета за пределы РФ, при этом билета в обратную сторону для возвращения в страну у него не было.

"Краснодарским краевым судом рассмотрены апелляционные жалобы на постановление Первомайского районного суда г. Краснодара об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца в отношении Андрея Пивоварова. Изучив доводы, изложенные в жалобах, краевой суд не нашел оснований для замены ранее избранной в отношении Пивоварова меры пресечения и оставил его под стражей до 31 июля включительно", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Как сообщила ТАСС бывший координатор "Открытки" Татьяна Усманова, в ходе заседания представитель защиты Сергей Бадамшин подчеркнул, что автором публикации на Facebook, из-за которой обвиняют Пивоварова, является не он, а одна из бывших администраторов аккаунта Мария Кузнецова. Она подтвердила это на опросе, предоставив подтверждающий это документ. Защита просила приобщить это к делу.

Пивоваров был задержан 31 мая в Петербурге при вылете в Варшаву. Его этапировали в Краснодар для проведения следственных действий, позже ему было предъявлено обвинение. Как сообщали журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю, по версии следствия, в августе 2020 года обвиняемый, являясь участником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации. До этого Пивоваров уже неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в нежелательной организации.

Ранее "Открытая Россия" заявила о самоликвидации, в том числе отделений в регионах. Организация была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского, который стал председателем правления.

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