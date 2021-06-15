Автобус с 20 пассажирами загорелся в Ижевске

ИЖЕВСК, 15 июня. /ТАСС/. Пассажирский автобус загорелся в Ижевске. Более 20 человек смогли эвакуироваться из салона, никто не пострадал. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Удмуртии.

"Поступило сообщение от очевидца, что произошло возгорание автобуса номер 322 на 14-м километре Як-Бодьинского тракта. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений (в 14:48) транспорт горел открытым пламенем. В 14:54 объявлена локализация, в 14:57 - ликвидация открытого горения. Пострадавших нет", - говорится в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы, до прибытия пожарных из автобуса самостоятельно эвакуировались 20 пассажиров и водитель. Ориентировочная площадь горения - 40 кв. метров, причины и обстоятельства происшествия выясняют.