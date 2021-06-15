Водителю, сбившему насмерть в Улан-Удэ двух подростков, вынесли приговор

УЛАН-УДЭ, 15 июня. /ТАСС/. Железнодорожный суд города Улан-Удэ приговорил 37-летнего мужчину, сбившего насмерть в феврале двух подростков на пешеходном переходе, к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщили во вторник на сайте суда.

"Закончено рассмотрение уголовного дела по обвинению в угоне автомобиля, а также нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух подростков. Приговором суда подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 166 УК РФ, пунктам "а", "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года", - говорится в сообщении.

ДТП произошло вечером 23 февраля рядом с железнодорожным вокзалом. Водитель Lexus RX 350 совершил наезд на девушку и юношу 2004 г. р., переходивших дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшие погибли на месте ДТП.

Водитель оставил автомобиль и скрылся, но позже его задержали. Как выяснилось, незадолго до аварии мужчина угнал автомобиль у родственника, а в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, ехал в сумерках без включенных фар и габаритных огней с превышением допустимой скорости.