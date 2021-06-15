ABC: при стрельбе в Чикаго погибли четыре человека

ТАСС, 15 июня. По меньшей мере четыре человека стали жертвами стрельбы, произошедшей утром во вторник в Чикаго (штат Иллинойс, США), еще четверо получили ранения. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщила телекомпания ABC.

Ранее ABC сообщала о семерых пострадавших, среди которых мог быть ребенок.

По данным телекомпании, стрельба последовала после ссоры в одном из домов. Четверо пострадавших были госпитализированы, состояние двоих из них оценивается как критическое.

Полиция начала расследование инцидента.

В новость были внесены изменения (16:21 мск) — меняются данные о числе погибших и пострадавших.