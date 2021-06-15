Президент Абхазии поручил усилить меры безопасности туристов после инцидента в Пицунде

СУХУМ, 15 июня. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил усилить меры по обеспечению безопасности туристов, а МВД - проверить все крупные туробъекты и выяснить, как они охраняются. Об этом сообщила пресс-служба президента по итогам совещания, которое Бжания провел в связи с инцидентом в Пицунде, в результате которого двое туристов получили ранения.

В работе совещания приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, руководитель администрации президента Алхас Квициниа, руководители силовых структур.

"Глава государства назвал преступление, совершенное в отношение гостей, преступлением против нашей республики. Он поручил правоохранительным органам принять все необходимые меры для привлечения преступника к ответственности по всей строгости закона. Аслан Бжания дал указание усилить меры, направленные на обеспечение безопасности туристов, поручил МВД проверить все крупные туристические объекты на предмет наличия эффективной службы безопасности и камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

Бжания предупредил руководителей отделов милиции Гагрского района и города Пицунды о персональной ответственности за криминогенную ситуацию в курортном центре страны.

Двое россиян получили ранения в результате стрельбы во вторник ночью в Пицунде, стрелявший гражданин республики Дмитрий Пилия взят под стражу.

Министр внутренних дел Абхазии отстранил от исполнения служебных обязанностей ряд сотрудников оперативных служб и постов ДПС, для усиления мер по обеспечению общественной безопасности и правопорядка подразделения Гагрского УВД и ОВД по Гудаутскому району усилены личным составом оперативных служб центрального аппарата МВД.