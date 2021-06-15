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На тик-токеров в Москве завели уголовное дело из-за видео с иконой

На видео молодые люди распивают спиртное перед иконой, затем к ним подходит мужчина и ударяет одного из них по лицу

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Уголовное дело об оскорблении чувств верующих завели на тик-токеров, которые сняли видеоролик с иконой, сообщила ТАСС глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенное в целях оскорбления религиозных чувств верующих)", - сказала Иванова.

На видео в интернете несколько молодых людей выпивают перед иконой. К ним подходит мужчина и ударяет одного из участников съемки по лицу. По данным СК, инцидент произошел днем 11 июня на Нагорном бульваре.

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