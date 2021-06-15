Верховный суд окончательно направил дело Арашуковых на рассмотрение в Мосгорсуд

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Апелляционная коллегия Верховного суда РФ во вторник отклонила жалобы защиты на решение отправить дело бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова для рассмотрения в Мосгорсуд. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Апелляционной коллегией отклонены жалобы защиты на направление дела по подсудности в Мосгорсуд. Решение вступило в силу", - сказала собеседница агентства. Срок ареста Арашуковым продлен до 7 октября.

Ранее Верховный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и определил, что дела Арашуковых рассмотрит Мосгорсуд, а не суд в Карачаево-Черкесии, на чем настаивала сторона защиты. По мнению прокуратуры, обширные связи Арашуковых в республике могут повлиять на объективность судебного процесса.

Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации, ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 309 УК РФ ("Принуждение к даче показаний с применением насилия"), а также по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Его отец Рауль Арашуков является главным фигурантом уголовного дела о хищении газа у ПАО "Газпром" на 31 млрд рублей.

Фигурантами уголовных дел стали также бывший и.о. руководителя следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике генерал-майор Казбек Булатов, его подчиненный Андрей Филиппов, а также начальник Центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР Тимур Бетуганов, которые принимали меры к сокрытию доказательств противоправной деятельности Арашуковых. Всего по делу проходят 20 обвиняемых и порядка 400 свидетелей.