{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дерево упало на пенсионерку на северо-западе Москвы

Ее госпитализировали

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Пожилая женщина получила травмы от упавшего на нее дерева на северо-западе столицы, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

"Днем 15 июня вблизи жилого дома, расположенного на Большой Набережной улице в Москве, в результате шквалистого ветра произошло падение дерева, которое задело пожилую женщину 1949 года рождения", - сказала она.

Женщина была госпитализирована. По факту падения дерева начата доследственная проверка.

Свою проверку начала также Тушинская межрайонная прокуратура. "По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.

Теги
Россия
Автобус насмерть сбил девочку на самокате на пешеходном переходе в Химках
Обстоятельства аварии выясняются
Читать полностью