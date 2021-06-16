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СМИ: не менее 36 человек пострадали при взрывах на военной базе на востоке Колумбии

Неизвестные подорвали две машины со взрывчаткой на территории военной базы, пишет газета El Tiempo

БОГОТА, 16 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 36 человек пострадали во время взрывов, которые произошли на территории военной базы, расположенной на востоке Колумбии. Об этом во вторник сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел во вторник днем в городе Кукута (административный центр восточного департамента Норте-де-Сантандер). Неизвестные подорвали две машины со взрывчаткой на территории военной базы. В результате взрывов 36 человек получили ранения. Они были доставлены в ближайшие больницы.

Власти начали расследование. На место происшествия выехал министр национальной обороны южноамериканской республики Диего Молано.

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