В Химках задержали пятерых подозреваемых в поджоге девяти машин

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали пятерых подозреваемых в поджоге девяти автомашин на парковке в Химках. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".

"Установлено, что в ночное время злоумышленники в медицинских масках и капюшонах пробрались на территорию многоуровневой охраняемой парковки, расположенной на улице Совхозной, облили горючей смесью автомобиль, подожгли его и скрылись. Огонь перекинулся на рядом стоящие транспортные средства. Всего сгорело девять машин, а также повреждено имущество паркинга", - приводятся в сообщении ведомства слова официального представителя Ирины Волк.

Ущерб превысил 13 млн рублей, возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"). Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и установили предполагаемых поджигателей. "Подозреваемые задержаны в Белгороде. Ими оказались девушка и четверо мужчин, один из которых ранее судим. Четверо фигурантов заключены под стражу", - сообщается на сайте. Одному из соучастников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следствие считает, что фигуранты согласились поджечь иномарку местного жителя за вознаграждение в размере 60 тыс. рублей.