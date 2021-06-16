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В Приморье пострадали шесть человек в результате лобового столкновения автомобилей

Авария произошла на дороге Артем - Находка - порт Восточный

ВЛАДИВОСТОК, 16 июня. /ТАСС/. Водители и пассажиры двух внедорожников пострадали во время столкновения на дороге Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае в среду, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Травмы получили шесть человек.

"По предварительной информации, двигаясь со стороны города Артем в направлении Находки, при совершении обгона водитель автомобиля Toyota Hilux Surf не убедился в безопасности маневра, потерял управление и допустил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado. В результате удара травмированы шесть человек: водители и пассажиры обоих транспортных средств", - сообщает пресс-служба.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства автоаварии.

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