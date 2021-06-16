Полиция возбудила дело на водителя автобуса, сбившего насмерть девочку в Химках

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя автобуса, насмерть сбившего девочку на самокате на пешеходном переходе в Химках, он задержан. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Следователем следственного управления УМВД России по Химкам в отношении водителя автобуса 1975 года рождения, совершившего наезд на 10-летнюю девочку в Химках, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - сообщила Петрова, добавив, что водитель задержан.

По данным полиции, 15 июня около 18:10 мск на улице 9 Мая водитель автобуса сбил девочку, пересекавшую проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных повреждений ребенок погиб. Прокуратура также начала проверку по данному факту.