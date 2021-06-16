Глава "Авиалесоохраны" заявил, что сезон лесных пожаров в РФ стал круглогодичным

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Лесопожарная обстановка не является спокойной в настоящее время, так как сезон лесных пожаров стал круглогодичным. В летний цикл возможно сокращение количества лесных пожаров, но площадь их будет увеличиваться, заявил глава "Авиалесоохраны" Николай Кривошеев.

"Это не так. <...> Говорить о том, что лесопожарная обстановка уже стала спокойной и уже дальше ничего такого не будет происходить, - это заблаговременно. Раньше это восемь месяцев - средняя продолжительность опасного сезона на территории Российской Федерации, теперь это, к сожалению, - круглогодичный цикл. То есть весенний цикл, летний цикл и осенний цикл пожаров", - сообщил он в интервью телеканалу НТВ, отвечая на вопрос, пройден ли пик лесных пожаров в России.

По словам Кривошеева, каждый цикл лесных пожаров имеет свои особенности. Например, весной почти 100% пожаров возникает по вине человека, и эти пожары более масштабные, травяные.

Есть вероятность, что в связи с наступлением летнего цикла лесных пожаров в РФ их количество сократится, однако увеличится площадь. "Сейчас мы вошли в цикл летних пожаров, когда к человеческому фактору примешиваются природные явления в виде гроз. Сейчас мы заходим в тот цикл пожаров, когда их может быть будет и меньше, но площади все-таки будут побольше", - сообщил Кривошеев.

Глава "Авиалесоохраны" отметил, что увеличение площадей лесных пожаров в летний цикл связанно с труднодоступностью мест, где они возникают. "Чем это объясняется? Это прежде всего труднодоступностью мест, где сейчас эти пожары будут возникать. Невозможно завезти ни технику, ни машины, ни бульдозеры", - пояснил он.