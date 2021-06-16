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В ДТП с военным автобусом и трактором под Калининградом пострадали шесть человек

Авария произошла на участке дороги между Лунино и Ульяново в Неманском городском округе

КАЛИНИНГРАД , 16 июня. /ТАСС/. Автобус с людьми столкнулся с трактором в Неманском городском округе Калининградской области. По предварительным данным, пострадали шесть человек, сообщается в среду на официальной странице муниципалитета "ВКонтакте".

"Сегодня в 10:40 на участке дороги между Лунино и Ульяново произошло ДТП с участием трактора и военного автобуса. В результате лобового столкновения шестеро военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Подробности случившегося уточняются", - говорится в сообщении.

Источник ТАСС в силовых структурах региона уточнил, что погибших в результате происшествия нет.

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