Вологодский суд освободил осужденную за взятки экс-главу избиркома Коми условно-досрочно

ВОЛОГДА, 16 июня. /ТАСС/. Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство адвоката бывшего председателя избирательной комиссии Республики Коми Елены Шабаршиной и освободил ее условно-досрочно. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"9 июня Вологодским городским судом постановление было вынесено, требования Шабаршиной удовлетворены [об условно-досрочном освобождении]. На данный момент оно не обжаловано, но срок на обжалование еще не истек", - сообщил ТАСС помощник судьи Кирилл Моисеев. Постановление рассматривали в Вологодском городском суде, поскольку Шабаршина отбывает наказание в женской ИК-1 на территории Вологодской области.

По данным объединенной пресс-службы судов Вологодской области, суд установил, что Шабаршина отбыла более двух третей назначенного наказания, срок которого истекает 23 марта 2022 года, дважды поощрялась за этот период, имеет место жительства и место работы в случае условно-досрочного освобождения. Непогашенные взыскания у нее отсутствуют. Уголовный штраф по приговору суда погашен, осужденной приняты меры к погашению задолженности по конфискации.

"При таких обстоятельствах суд удовлетворил ходатайство адвоката и освободил осужденную Шабаршину условно-досрочно от дальнейшего отбывания наказания по приговору Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 18 сентября 2019 г. на неотбытый срок девять месяцев 14 дней", - добавили в пресс-службе.

О деле экс-главы избиркома

По данным следствия, Шабаршина с ноября 2006 года по август 2015-го, занимая государственную должность председателя избиркома Республики Коми, ежемесячно получала от замглавы региона Алексея Чернова деньги за общее покровительство и попустительство по службе. Суд посчитал доказанной взятку на сумму 1,56 млн рублей из объявленной изначально суммы более шести млн рублей. Шабаршина, по данным следствия, в нарушение федерального законодательства предоставляла Чернову и его доверенным лицам оперативную информацию о ходе выборов, знакомила с данными протоколов участковых избирательных комиссий до внесения результатов в систему ГАС "Выборы".

На первоначальном этапе следствия, когда Шабаршина находилась в статусе подозреваемой. Она полностью признала вину, написала явку с повинной и пыталась свести счеты с жизнью, ее доставили в бессознательном состоянии в реанимацию, длительное время она лечилась. После Шабаршина полностью отказалась от признательных показаний и настаивала на своей невиновности.

В основу приговора легли показания Чернова и бывшего зампреда правительства Коми Константина Ромаданова. Чернов сообщил, что выдавал Шабаршиной лично или через доверенных лиц по 50-60 тыс. рублей в месяц в качестве помощи в связи с тяжелым материальным положением семьи, поскольку супруг Шабаршиной потерял работу, уволился из органов прокуратуры из-за болезни. Факты передачи денег подтвердили другие свидетели.

Сыктывкарский городской суд назначил ей наказание в виде шести лет колонии общего режима со штрафом в размере 1,56 млн рублей и запретом занимать определенные должности на два года. Верховный суд Коми смягчил наказание с шести до трех лет лишения свободы, в остальной части приговор был оставлен без изменений.