В садоводствах Иркутска ввели режим ЧС из-за подтопления участков грунтовыми водами

ИРКУТСК, 16 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в садоводствах Ленинского и Правобережного округов Иркутска, где грунтовые воды подтопили более 200 участков. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации города.

"На территориях садоводств Ленинского и Правобережного округов в связи с подъемом грунтовых вод и подтоплением территорий введен режим локальной чрезвычайной ситуации <…> Всего на территории Ленинского округа под подтопление попали 82 садовых участка <…> В Правобережном округе подтоплено 114 садовых участков", - говорится в сообщении.

В зоне подтопления муниципальные службы расчищают стоки и дренажную систему, откачивают грунтовые воды. По информации властей, сейчас эвакуации людей не требуется, но подготовлены пункты временного размещения, если такая необходимость появится.

В Иркутске в ночь на вторник начался дождь, который продолжается в среду. На четверг синоптики прогнозируют улучшение погоды.