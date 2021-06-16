Фигурантов дела о нарушении саннорм на митинге в Москве оставили под домашним арестом

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил домашний арест четверым фигурантам дела о нарушении санитарных норм на митинге в Москве, среди них - пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и участница Pussy Riot Маргарита Алехина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под домашним арестом в отношении Алехиной М. В. и Степанова О. О. до 28 июля 2021 года; Ярмыш К. А. - до 30 июля 2021 года; Барановского Д. С. - до 31 июля 2021 года. В удовлетворении ходатайств стороны защиты об изменении меры пресечения отказано", - сказали в суде. По делу также проходит юрист ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией) Людмила Соболь, глава профсоюза "Альянс врачей" (признан иноагентом) Анастасия Васильева, активист ФБК Николай Ляскин. Им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса.