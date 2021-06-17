В Краснодаре из-за аварии на электросетях без света остались около 8 тыс. человек

КРАСНОДАР, 17 июня. /ТАСС/. Повреждение на линиях электропередачи и выход из строя трансформаторных подстанций стали причиной отключения электричества на 30 улицах в Карасунском округе Краснодара. Всего в зоне отключения проживает более 8 тыс. человек, сообщила в четверг пресс-служба администрации города.

"В Карасунском округе Краснодара устраняют несколько аварий на электросетях. В результате повреждений на линиях электропередачи вышли из строя ряд трансформаторных подстанций в Карасунском округе", - говорится в сообщении.

К ликвидации аварий привлечено пять единиц техники и 20 человек АО "НЭСК-Электросети" "Краснодарэлектросеть". Ориентировочное время окончания восстановительных работ - до 12 часов дня.