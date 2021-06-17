В Самарской области возбудили уголовное дело по факту смерти работника железной дороги

САМАРА, 17 июня. /ТАСС/. Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту смерти сотрудника железной дороги при выполнении ремонтных работ в Самарское области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Приволжским следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями требований охраны труда, повлекшими по неосторожности смерть человека. В действиях ответственных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека"", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что днем 8 июня заместитель начальника ПЧ-12 и врио контролера ПЧ-12 на 1 133-м км перегона Алексеевка - Кинель Куйбышевской железной дороги ОАО "РЖД" замеряли параметры рельсов колеи для фиксации недостатков. В это время по главному четному пути на 1 133-м км следовал грузовой поезд, из-за этого железнодорожники перешли в межпутье и стали замерять другой путь.

"В это же время <...> со станции Кинель следовал электропоезд № 6503 сообщением Кротовка - Самара. Машинист, увидев людей на путях, стал подавать сигналы большой громкости, после чего применил экстренное торможение, но ввиду малого расстояния наезда избежать не удалось", - сообщили в управлении. В результате был смертельно травмирован врио контролера ПЧ-12, второй мужчина получил травму и был экстренно госпитализирован с переломом.

Сейчас по делу проводят комплекс следственных действий и оперативных мероприятий для установления всех обстоятельств. Для недопущения подобных случаев в адрес руководства железной дороги готовят представление об устранении обстоятельств, способствующих подобному, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.