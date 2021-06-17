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У петербургского депутата Максима Резника проходят обыски

Следственные действия проводятся в квартире матери депутата и на его даче

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Обыски проходят в квартире депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника, причина следственных действий пока неизвестна. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале политика.

"У Максима Резника проходят обыски. Связи с Резником нет. Формальная причина следственных действий пока неизвестна", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что следственные действия проводятся в квартире матери Резника и на его даче.

"Обыск в квартире и на даче Резника завершился. Депутата везут на допрос", - сообщается в его микроблоге в Twitter.

Источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС проведение следственных действий в квартире депутата.

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