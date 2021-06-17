В городе Тояма в Японии почти у тысячи детей зафиксировали признаки пищевого отравления

ТОКИО, 17 июня. /ТАСС/. Симптомы пищевого отравления были выявлены почти у тысячи учеников начальных и средних школ, а также воспитанников детских садов в городе Тояма (в одноименной префектуре). Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что к настоящему времени по крайней мере у 930 детей были зафиксированы признаки пищевого отравления, включая рвоту и диарею. В настоящее время местные власти выясняют, что могло стать причиной возможного массового пищевого отравления. По данным японского общественного телевидения, причиной могла стать некачественная молочная продукция, поставляемая в образовательные учреждения.

Подчеркивается, что в результате возможного отравления никто из детей госпитализирован не был.