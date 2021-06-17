Суд вынес приговор жителю Курганской области, который сжег внука в печи

ТАСС, 17 июня. Суд приговорил к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима жителя Курганской области, положившего живого полуторагодовалого внука в горящую печь, ребенок получил несовместимые с жизнью ожоги. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе областного суда.

"Суд признал Новоселова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ, и назначил ему 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год и шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 10 января в селе Бутырское Мишкинского района находящемуся в состоянии алкогольного опьянения мужчине оставили для присмотра полуторагодовалого внука. Курганец посадил внука на качели, из которых тот выпал и потерял сознание. "Желая скрыть это падение, осознавая, что ребенок жив, мужчина заживо поместил его в пламя горящих дров в раскаленную печь и запер печную задвижку. В результате указанных действий ребенок получил несовместимые с жизнью термические ожоги, от которых скончался", - рассказали в пресс-службе.