Видеозаписи боев на востоке Украины приобщили к делу MH17

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 17 июня. /ТАСС/. Видеозаписи, сделанные во время боевых действий на востоке Украины, приобщены к делу о крушении Boeing в Донбассе в июле 2014 года. Как заявил в четверг на слушаниях прокурор Вард Фердинандуссе, данные ролики способствуют пониманию того, какая обстановка складывалась в регионе и соответствовала ли действительности информация из перехваченных телефонных разговоров о том, что повстанцы несли серьезные потери.

Ранее в беседе со своими адвокатам обвиняемый по делу MH17 Олег Пулатов, комментируя перехваченные разговоры, заявил, что большая часть данной информации не соответствовала действительности и была направлена на то, чтобы ввести противника в заблуждение.

В ходе слушаний обвинение представило несколько видеозаписей, предположительно сделанных в те же дни, когда был сбит Boeing. Одна из них свидетельствует, что повстанцы обстреливались из минометов и с воздуха военными самолетами. Другой ролик снят в подвале, и на нем видны несколько раненых бойцов. На третьей записи видно, как одетые в камуфляж люди несут одного убитого и кладут его тело рядом с другим убитым. Кроме того, прокуратурой представлено видео, на котором тогдашний глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) говорит, что повстанцы понесли серьезные потери.

Все это, по мнению Фердинандуссе, расходится с тем, что говорил Пулатов, и свидетельствует о том, что в районе шли ожесточенные бои.

Авиакатастрофа в Донбассе

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Для уголовного расследования трагедии была создана ССГ, которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Процесс над всеми обвиняемыми проходит заочно, интересы Пулатова представляют двое голландских адвокатов.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.