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В Оренбургской области опрокинулся в кювет автомобиль

В аварии пострадали шесть человек

ОРЕНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Автомобиль опрокинулся в кювет на трассе в Оренбургской области, в результате чего шесть пассажиров получили травмы. Об этом сообщили журналистам в региональном ГУ МВД.

ДТП произошло на 473-м км дороги Казань - Оренбург.

"Предварительно установлено, что 43-летний водитель, управляя автомобилем Ssang Yong, при движении со стороны Казани в сторону Оренбурга не справилась с управлением и допустила съезд автомобиля в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП шесть пассажиров с различными телесными повреждениями были доставлены в лечебное учреждение города Абдулино", - говорится в распространенном сообщении.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все детали произошедшего.

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