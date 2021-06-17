Вода ушла из двух подтопленных сел на востоке Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Вода ушла из сел Приозерное и Новоотрадное на востоке Крыма, где в результате ливней ранее были затоплены пять населенных пунктов. Об этом сообщил в четверг журналистам начальник республиканского ГУ МЧС России Аркадий Ожигин.

"В настоящий момент вода из населенных пунктов Приозерное и Новоотрадное уже ушла. Там проводятся работы аэромобильной группировкой и коммунальными службами по откачке воды из подвалов. На территории Ленинского района и городского округа Керчь введен режим чрезвычайной ситуации", - сказал Ожигин.

Он добавил, что уход воды из Керчи ожидают в течение 5-6 часов. "Также будет продолжена работа в круглосуточном режиме по откачке воды из домовладений", - сказал начальник республиканского ГУ МЧС России.

Для всех жителей, дома которых оказались подтоплены, подготовлены пункты временного размещения, где их обеспечат местами для отдыха и горячим питанием.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируют на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. В регионе из-за значительных подтоплений введен режим ЧС.