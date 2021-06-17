В Москве задержали фотографа Ярослава Полякова за растление малолетних

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Фотограф Ярослав Поляков задержан в Москве за растление несовершеннолетних детей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Фотограф Ярослав Поляков задержан по подозрению в развратных действиях сексуального характера в отношении трех девочек, которым было меньше 12 лет", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГСУ СК по Москве сообщили ТАСС, что фотограф арестован, не уточнив при этом его личность. По данным следствия, с 2018 по 2020 год во время съемок в студии мужчина совершил развратные действия сексуального характера в отношении трех девочек. Его проверяют на причастность к другим подобным инцидентам. Уголовное дело расследуется по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).