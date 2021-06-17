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В Анапе полностью ликвидировали последствия непогоды

Из-за сильного дождя часть пляжа размыло, в городе были повалены деревья, повреждены линии электропередачи

КРАСНОДАР, 17 июня. /ТАСС/. Последствия сильного дождя, прошедшего в ночь на четверг в Анапе, ликвидированы, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Все последствия ликвидированы", - сообщили в пресс-службе.

Из-за сильного дождя в Анапе была повреждена инфраструктура центрального пляжа - кабинки для переодевания, навесы и другие объекты. Часть пляжа была размыта, в городе были повалены деревья, повреждены линии электропередачи. Пляжи, где проводились восстановительные работы, были закрыты для посещения, остальные пляжи открыты для туристов, однако купание в море запрещено из-за штормового предупреждения.

Также в пресс-службе администрации города уточняли, что подтоплено 14 дворовых территорий. Всего в городе с вечера среды выпало более двух месячных норм осадков.

По данным пресс-службы, в городе начал бесплатно работать музей-заповедник "Горгипия", чтобы организовать досуг людей в период действия запрета на купание в море.

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