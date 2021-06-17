В Москве гражданку Украины приговорили к 3,5 года колонии за продажу ребенка

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Тушинский суд Москвы приговорил гражданку Украины к трем годам и шести месяцам колонии за продажу новорожденного ребенка. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Суд признал виновной 24-летнюю гражданку Украины в купле-продаже несовершеннолетнего. Он приговорил ее к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима", - уточнили в прокуратуре.

В прошлом году женщина в интернете разместила объявление о продаже ребенка, которого должна была родить в ноябре. Это объявление увидела москвичка, которая обратилась в правоохранительные органы и под контролем сотрудников полиции договорилась о встрече с женщиной и покупке ребенка сразу же после родов. 12 ноября 2020 года в помещении кафе на Лодочной улице подозреваемая была задержана. Ребенка она продавала за 500 тыс. рублей. Вину она признала в полном объеме.