Пожар на птицефабрике в Челябинской области локализовали

ТАСС, 17 июня. Спасатели локализовали пожар на птицефабрике в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В 21:18 (19:18 мск) пожар на птицефабрике локализован", - сказано в сообщении.

Площадь, на которой локализован пожар, пресс-служба не уточняет. Ранее в пресс-службе МЧС РФ ТАСС уточнили, что площадь возгорания на птицефабрике составляет 4 тыс. кв. метров.

В сообщении отмечается, что на месте пожара создано три боевых участка, работают два звена газодымозащитной службы. "Персонал предприятия самостоятельно покинул опасную зону до прибытия сотрудников МЧС. Погибших и пострадавших нет. Для установления причины возникновения пожара на место прибыли специалисты испытательной пожарной лаборатории", - добавили в пресс-службе.

Ранее о пожаре ТАСС сообщил генеральный директор агрохолдинга "Равис" Андрей Косилов. По его словам, птичник загорелся после удара молнии, огонь распространялся мгновенно, чему способствовал ветер. Он отмечал, что на птицефабрике 64 корпуса, один из них горит. Работу птицефабрика останавливать не будет, в общей сложности в горящем корпусе находилось порядка 250 тыс. голов птицы.

По данным МЧС РФ, в 16:18 мск поступило сообщение о пожаре в одном из зданий птицефабрики в поселке Рощино Челябинской области, происходило горение кровли и внутри здания птичника. Как сообщили МЧС в администрации птицефабрики, людей внутри здания не было.