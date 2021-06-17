При пожаре на фабрике пиломатериалов во Владимирской области пострадали два человека

ТАСС, 17 июня. По предварительным данным, два человека пострадали при пожаре на фабрике пиломатериалов в городе Струнине Владимирской области. Пострадавшие госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"По предварительным данным, пострадали двое мужчин, [они] госпитализированы", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, ранее была объявлена локализация пожара на площади 3 000 кв. м.

В 18:27 мск в МЧС поступило сообщение о пожаре на производстве пиломатериалов в городе Струнине на улице Островского. Горели два цеха, котельная и готовая продукция на общей площади 9 250 кв. м. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.